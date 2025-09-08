به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی شیرازی در نشست معرفی راهکار‌ها و ابزار‌های نوین تامین سرمایه شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی، سه اصل مهم شراکت، مشاوره و شفافیت را برای موفقیت بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی از بازار سرمایه برشمرد.

او به راه‌اندازی بازار نوآفرین برای شرکت‌های رشدی، استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی و انواع صکوک و اوراق بدهی نیز به شرکت‌ها در تامین مالی کمک می‌کنند. همچنین اوراق بدهی بدون الزام به بازارگردان و ضامن، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهند.

او به راه‌اندازی بازار نوآفرین اشاره کرد و گفت: علاوه بر بازار اول و دوم برای داد و ستد سهام، بازار نوآفرین برای پذیرش سهام شرکت‌های رشدی، استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها راه‌اندازی شد تا این بنگاه‌ها بتوانند با شرایطی راحت‌تر وارد بازار سرمایه شوند.

شیرازی افزود: سکو‌های تامین مالی جمعی با سقف ۵۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های کوچک فعال هستند و با وجود هزینه بالاتر نسبت به سایر روش‌ها، طی سه سال گذشته با استقبال چشمگیری مواجه شده‌اند. این سکوهای تامین مالی جمعی با رونق قابل توجهی در ۳ سال اخیر روبه رو بوده‌اند و حدود ۲۲ همت برای بیش از ۱۸۰۰ شرکت، تامین مالی از این بازار انجام شده است.