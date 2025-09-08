قانون ممنوعیت دریافت رونوشت کارت ملی و شناسنامه در ادارات بر اساس بخشنامه و مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب شده است، اما هنوز در بسیاری از ادارات و بانک و نهاد‌های دولتی کامل اجرا نمیشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی، عمومی و بانک‌ها از درخواست و دریافت رونوشت کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه از مراجعان منع شده‌اند و تنها مجاز به مشاهده اصل مدارک برای احراز هویت هستند.

این قانون به منظور حفظ حریم خصوصی افراد، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از اطلاعات هویتی و تسهیل روند خدمات‌رسانی ایجاد شده است. دستگاه‌ها موظف‌اند از طریق سامانه‌های الکترونیکی و استعلام برخط صحت مدارک را تایید کنند و هر گونه درخواست کپی تخلف محسوب شده و قابل پیگیری قانونی است.

قانون مذکور نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر شد و از آن زمان تاکنون تاکید و اجرای آن به صورت جدی دنبال می‌شود. این قانون از نظر حقوقی و اداری الزام‌آور است و رعایت آن از سوی ادارات و سازمان‌ها ضروری است

این قانون دو بخش مهم دارد اول ممنوعیت دریافت کپی کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه در ادارات؛ و دوم احراز هویت فقط با مشاهده اصل مدارک یا استعلام الکترونیکی.

هدف از اجرای این قانون حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مردم است.

تخلف از قانون منجر به برخورد قانونی می‌شود.

این قانون قانون از سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجراست.