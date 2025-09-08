به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت برنامه‌های هفته دفاع مقدس تشریح شد.

به گفته کریمی، رئیس حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی، دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی، غبارروبی قبور شهدا، رژه نیرو‌های مسلح، تئاتر خیبرشکن و تجلیل از ایثارگران و جانبازان به خصوص رزمندگانی که کمتر مورد تقدیر قرار گرفته‌اند از مهمترین برنامه‌های این ایام خواهد بود.

در این نشست قمری، معاون سیاسی استانداری استان مرکزی هم با اشاره به اینکه دستاورد‌های دوران دفاع مقدس ناشی از رهبری انقلاب، وجود نظام و حضور مردم است گفت: در جنگ اخیر هم این رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و انسجام مردمی بود که دشمن را شکست داد که باید تلاش کرد این دستاورد حفظ شود.