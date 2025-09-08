پس از استعفای آنجلا رینر نخست وزیر انگلیس، دیوید لامی وزیر خارجه این کشور را، به عنوان جانشین وی، معرفی کرد، که با مخالفت نمایندگان حزب کارگر در مجلس روبرو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از استعفای آنجلا رینر معاون کایر استارمر در پی رسوایی مالی، رهبر حزب حاکم کارگر و نخست وزیر انگلیس، دیوید لامی وزیر خارجه این کشور را، به عنوان جانشین وی، یعنی معاون نخست وزیر و نیز وزیر دادگسری معرفی کرد، اما اکنون روند تعیین معاون حزب، با مخالفت نمایندگان این حزب در مجلس روبروست.

حزب کارگر انگلیس که حدود ۱۲۵ سال پیش در انگلیس راه اندازی شد، در تاریخ خود، ۱۸ معاون رهبر حزب داشته است که فقط دو نفر از آنان، هم معاون رهبر حزب و هم معاون نخست وزیر بوده‌اند. یکی از آنان، آنجلا رینر بود که هفته گذشته، پس از افشای فرار مالیاتی ناچار به کناره گیری شد.

به نوشته این روزنامه، اکنون قرار است برای تعیین معاون رهبر حزب کارگر، انتخاباتی میان اعضای این حزب برگزار شود و تضمینی وجود ندارد که معاون جدید حزب کارگر، نقشی در دولت این کشور داشته باشد.

کایر استارمر، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس که میزان محبوبیتش به پایین‌ترین میزان در یک سالی است که قدرت را به دست گرفته تمایل دارد همه اعضای حزب، بر سر تعیین یک نفر به عنوان معاون حزب، به توافق برسند.

گاردین نوشته براساس مقررات داخلی حزب کارگر انگلیس، هر نماینده این حزب در مجلس که نامزد معاونت حزب است باید بتواند از حمایت دستکم ۲۰ درصد (اکنون ۸۰ نماینده) از اعضای این حزب در مجلس، برخوردار شود.

این بر این اساس اگر دیوید لامی بتواند نامزد معاون حزب کارگر شود می‌تواند هر دو مقام معاونت نخست وزیر و معاونت حزب را به دست آورد، اما اکنون شمار فراوانی از اعضای حزب معتقدند معاون حزب باید یک زن و ترجیحا نماینده خارج از حوزه لندن باشد.

گاردین نوشت حزب حاکم انگلیس اعلام کرده است نامزد‌های معاونت این حزب چهار روز فرصت دارند تا برای رقابت، به میدان بیایند و برای این کار، باید نامه حمایت دستکم ۸۰ نماینده را ارائه دهند. قرار است کمیته اجرایی ملی حزب کارگر در ساعت ۱۷ روز پنج شنبه این هفته، نام نامزد‌های حائز این شرط را اعلام کند و سپس از ۸ تا ۲۳ ماه میلادی آینده، اعضای این حزب، رای خود را اعلام کنند.

"ریچارد برگن" (Richard Burgon)، نماینده حزب کارگر در مجلس انگلیس در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی نوشت با این فشردگی زمان، حزب کارگر نشان می‌دهد در صدد است تا صدای نمایندگان این حزب، شنیده نشود.

به نوشته این نماینده حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس، سیاست‌های نادرست این حزب در یک سال گذشته، همچون قطع کمک به معلولان، قطع کمک هزینه سوخت زمستانی به نیازمندان و سالخوردگان، سیاست‌های دولت درباره غزه و غیره، نیازمند زمان کافی است تا درباره آنها گفت‌و‌گو شود، اما مقامات حزب، راضی به این کار نیستند تا از اشتباه ها، درس گرفته شود.

گاردین نوشت "لوئیز هیگ" (Louise Haigh)، وزیر پیشین ترابری دولت کارگر و نامزد مقام معاونت این حزب نیز در تارنمای رسانه "نیو استیمن" (New Statesman) نوشت باید یک تحول اقتصادی در حزب صورت گیرد تا این حزب، توان رقابت با احزاب دیگر را به دست آورد. برخی کارشناسان معقدند شرایط کنونی و اختلاف گسترده درون حزب حاکم، موقعیت این حزب را بیش از پیش نزد افکار عمومی و برای پیشبرد اهداف اعلامی تضعیف خواهد کرد و استارمر نخست وزیر انگلیس را در شرایط بدتری قرار خواهد داد.