به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میثم طلوعی با بیان اینکه استان همدان سالانه ۸۰ تن تولید گوشت بلدرچین تولید می‌کند گفت: در سال‌های اخیر استان همدان با بهره‌گیری از شرایط اقلیمی مساعد و نیروی کار متخصص مورد توجه پرورش‌دهندگان بلدرچین صنعتی در منطقه غرب کشور تبدیل شده است.

او با بیان اینکه بلدرچین تولید شده در همدان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان به استان‌های همجوار هم صادر می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر دو واحد صنعتی پرورش بلدرچین با ظرفیت ۷۳ هزار قطعه در شهرستان‌های فامنین و همدان دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: تمرکز اصلی واحد‌های پرورش بلدرچین بر تولید دو محصول استراتژیک تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین است.

میثم طلوعی افزود: اگرچه این صنعت از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است، اما نیازمند حمایت‌های بیشتری در زمینه تامین نهاده‌های دامی با قیمت پایدار، توسعه زنجیره کامل تولید از مزرعه تا سفره و بازاریابی هوشمند برای شناساندن هر چه بیشتر مزایای مصرف این محصولات مغذی به جامعه است.