مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری از اجرای ۸۰۰ عملیات فنی و مهندسی از سوی مجموعه مدیریت امور فنی و مدیریت عملیات این شرکت روی چاههای نفت در میدانهای هشتگانه آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن دهبانپور با تشریح اقدامهای فنی و مهندسی روی چاهها در هشت میدان نفتی این شرکت گفت: از نیمه دوم سال گذشته، با توجه به سیاستهای شرکت ملی نفت ایران و برنامههای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، با هدف افزایش تولید، بیش از ۱۰۰ عملیات فنی و مهندسی درونچاهی شامل اسیدکاری گسترده، مشبککاری، استفاده از پکیج نیتروژن و عملیات لوله مغزی سیار انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این اقدامها بر روند افزایش تولید شرکت آغاجاری افزود: مطابق برنامهریزیها، بیش از ۷۰۰ عملیات برای تحقق برنامهها و استمرار تولید، حفظ و نگهداری ادوات و تجهیزات سرچاهی انجام گرفت.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری، جمعآوری و نصب ادوات، تعویض کاهندهها و شیرآلات سرچاهی، نصب دستگاههای فرآورش سیار و گریسکاری و روانکاری ادوات را بخشی از این اقدامها برشمرد.