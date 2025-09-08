

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، علیرضا کاظمی امروز در نشست مشترک با ژانت آندرسیان وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان ارمنستان که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، بر اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی، فرهنگی و ورزشی میان دو کشور تاکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی ملت‌ها، اظهار کرد: گسترش زبان و فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز روابط عمیق‌تر و پایدارتر شود.

کاظمی از توافق دو طرف برای تدریس زبان فارسی در مدارس ارمنستان و زبان ارمنی در برخی مدارس منتخب کشورمان خبر داد و گفت که این اقدام می‌تواند گامی مهمی برای تقویت تبادل فرهنگی میان دو کشور شود.

ژانت آندراسیان وزیر علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، بر علاقه‌مندی کشورش به توسعه روابط آموزشی و فرهنگی تاکید کرد و افزود: آموزش زبان همسایه نه‌تنها دانش‌آموزان را با فرهنگ مشترک آشنا می‌کند بلکه بستر تعاملات آینده را نیز فراهم می‌آورد.

در این نشست، محور‌هایی از جمله بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های مشترک ورزشی نیز مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد تا مسابقات و جشنواره‌های ورزشی دانش‌آموزان در شهر‌های مرزی ایران و ارمنستان برگزار شود تا ضمن ارتقای سلامت و نشاط، فرصت آشنایی نزدیک‌تر نسل جوان با فرهنگ و زبان طرف مقابل فراهم آید.

دو طرف درباره تبادل تجربیات مدیریتی مدارس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک برای معلمان و استفاده از روش‌های نوین یاددهی و یادگیری توافق کردند.

در این دیدار، برگزاری اردو‌های علمی و فرهنگی مشترک، معرفی ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و توسعه برنامه‌های پژوهشی مشترک در دستورکار قرار گرفت و در پایان این نشست، مقامات دو کشور ضمن تایید پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های جدید، ابراز امیدواری کردند که اجرای این برنامه‌ها بتواند زمینه‌ساز افزایش تعاملات مردمی، تقویت همزیستی فرهنگی و توسعه همکاری‌های پایدار منطقه‌ای شود.



