پیشرفت ۶۰ درصدی طرح‌های مسکن ملی در استان بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان این‌که تا کنون هزار و ۲۷۰ واحد مسکونی از طرح‌های نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است، گفت: طرح‌های در حال اجرا به طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت دارند.