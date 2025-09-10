پیشرفت ۶۰ درصدی طرحهای مسکن ملی در استان بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه تا کنون هزار و ۲۷۰ واحد مسکونی از طرحهای نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است، گفت: طرحهای در حال اجرا به طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اصغر کشوریان با اشاره به وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن استان، اظهار کرد: پس از ثبتنام ۱۲ هزار نفر متقاضی، تجمعی موثر داشتهایم که مبلغ اولیه واریز کردهاند و نسبت به تأمین زمین اقدام و طرحها برای تمامی این متقاضیان طراحی و آغاز شد.
وی افزود: از این تعداد، ۵ هزار و ۴۰۰ نفر وارد طرحهای آمادهسازی شدهاند و بیش از شش هزار واحد نیز در قالب گروه ساخت، عملیات اجرایی خود را آغاز کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عنوان کرد: برای آمادهسازی طرحهای نهضت ملی مسکن در استان بوشهر افزون بر دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و از ابتدای امسال تا کنون افزون بر ۹۳۰ میلیارد تومان این اعتبار هزینه شده است.
به گفته وی، تا کنون هزار و ۲۷۰ واحد مسکونی استان بوشهر از طرحهای نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده که ۷۰۰ واحد آن مربوط به دولت وفاق ملی است.
کشوریان همچنین از پیشرفت میانگین ۶۰ درصدی طرحهای مسکن در حال اجرا در استان خبر داد و با اشاره به مشکلات موجود در تأمین هزینههای بالای آمادهسازی و خدمات زیربنایی سایتهای نهضت ملی مسکن بوشهر، یادآور شد: بخش عمدهای از اعتبارات تخصیص یافته، مشکلات طرحها را مرتفع ساخته، اما هزینههای بالای خدمات زیربنایی همچنان باقی است که امیدواریم در سالهای آینده با حمایت دولت رفع شود.