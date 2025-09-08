با برگزاری آیین معنوی جشن عاطفه‌ها، ۶ هزار و ۶۰۰ بسته تحصیلیبه دانش‌آموزان مددجوی تحت پوشش این نهاد حمایتی در استان زنجان اهدا خواهد شد.

اهدای ۶ هزار و ۶۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان مددجوی زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: با برگزاری جشن عاطفه‌ها ۶ هزار و ۶۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان مددجوی این نهاد در استان اهدا خواهد شد.

روشن سرشت با بیان اینکه مرحله نخست جشن عاطفه‌ها از ابتدای شهریورماه آغاز شده است، افزود: در مرحله دوم، جمع آوری کمک به صورت حضوری و در قالب برپایی پایگاه‌های ثابت و سیار انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت توانمندسازی فکری مددجویان، گفت: قطعا اگر این موضوع رخ دهد، توانمندسازی اقتصادی مددجویان نیز اتفاق خواهد افتاد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تاکید بر حفظ عزت نفس دانش آموزان تحت حمایت این نهاد، تصریح کرد: برگزاری این طرح تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و تلاش داریم تا اول مهر ماه همه دانش آموزان بسته‌های تحصیلی خود را دریافت کرده باشند.

روشن سرشت با بیان اینکه طی روز‌های گذشته رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی در خدابنده انجام شد، گفت: در قالب این رزمایش یک هزار و ۶۰۰ بسته تحصیلی توزیع شد.

وی با تاکید بر توانمندسازی فکری مددجویان، گفت: قطعا اگر این نوع از توانمندسازی رخ دهد؛ خانواده مددجو به زندگی خود با کرامت ادامه خواهد داد و در نتیجه توانمندسازی پایدار محقق می‌شود.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در حال حاضر ۶ هزار و ۶۶۲ دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند که بیش از ۴۰۰ نفر آنها نخبه محسوب می‌شوند.

برگزاری نمادین جشن عاطفه‌ها در پایگاه‌های امداد و نیروی مقاومت بسیج در میادین و معابر در روز ۲۰ شهریور و پایگاه‌های مصلی نماز جمعه در روز ۲۱ شهریور و پایگاه‌های مدارس، سه موعد مهم جمع آوری مشارکت‌های مردمی در قالب این جشن بزرگ خواهد شد.