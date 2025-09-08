به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با فرارسیدن روز ملی سینما ۴۸ اثر از آثار مکتوب و تخصصی فارابی در حوزه‌های کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی و سیاست‌گذاری در سینما با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد.

این آثار که در دایره مهم‌ترین و پربازخوردترین مجموعه‌های مکتوب این بنیاد سینمایی قرار می‌گیرد، شامل ۳۷ عنوان کتاب مرجع و ۱۱ فصلنامه می‌شود که «فیلمنامه‌نویسی در قرن ۲۱» به قلم لیندا آرنسون، «نیمه تاریک نابغه» (زندگی‌نامه‌ی آلفرد هیچکاک) به نگارش دونالداسپوتو، «نما به نما» کارگردانی فیلم از تصور ذهنی تا تصویر سینمایی (جلد اول) نوشته استیوندی کاتز و فیلمنامه‌هایی، چون «رهایی ازشاوشنگ»، «مخمصه» و «یادآوری» بر اساس داستانی کوتاه به قلم جاناتان نولان برخی از این آثار شمرده می‌شود.

همچنین «روایت در فیلم داستانی» اثر دیوید بُردوِل، «فرهنگ فیلمنامه، واژگان و اصطلاحات تخصصی برای فیلمنامه‌نویسان» نوشته محمد گذرآبادی، «چگونه مشکلات فیلمنامه‌مان را حل کنیم» به قلم سید فیلد و «دانستنی‌های نجات‌بخش انیمیشن» کاری از ریچارد ویلیامز از جمله آثار دیگر شامل تخفیف به‌شمار می‌رود.

علاقه‌مندان به کتب مرجع و تخصصی سینما برای خرید محصولات انتشارات بنیاد سینمایی فارابی می‌توانند به آدرس خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، نرسیده به توانیر، نبش کوچه لنکران، ساختمان شماره ۳ بنیاد سینمایی فارابی، پلاک۲۴۵۴ مراجعه کنند.

همچنین برای مخاطبان سایر شهر‌ها بعد از ثبت تلفنی سفارش به شماره ۸۸۲۰۸۹۰۳– ۰۲۱، ۸۸۸۸۰۳۲۶ – ۰۲۱ آثار مورد نظر ارسال می‌شود.

مخاطبان آثار مکتوب سینمایی می‌توانند از تاریخ هجدهم تا بیست و پنجم شهریور از تخفیف ویژه آثار انتشارات بنیاد سینمایی فارابی بهره‌مند شوند.