استاندار یزد از وزارت نفت خواست برای انتقال مخازن ذخیره نفت از حریم شهری یزد اقدام عاجلی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در سفر کاری خود به پایتخت و در راستای پیگیری مصوبات و مطالبات ملی استان، با وزیر نفت دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با حضور نماینده مردم شهرستانهای یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مسائل مهمی در حوزه انرژی و مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با هدف پیگیری و تسریع در اجرای طرحهای استراتژیک استان در حوزه نفت و گاز تشکیل شد. یکی از محوریترین موضوعات مطرح شده، طرح انتقال مخازن ذخیره نفت از حریم شهری یزد بود.
استاندار یزد با اشاره به اهمیت حیاتی این طرح برای تأمین ایمنی پایدار شهروندان و زیرساختهای شهری، خواستار اقدام عاجل وزارت نفت برای تخصیص منابع و آغاز فرآیندهای اجرایی این طرح بزرگ شد.
در بخش دیگری از این دیدار، تأمین خوراک نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای توسعه صنعتی و تأمین انرژی پایدار در این شهرستان مورد تاکید قرار گرفت. بابایی با تشریح نقش این نیروگاه در شکوفایی اقتصادی منطقه، خواستار صدور مجوزهای لازم از سوی وزارت نفت برای تأمین خوراک مورد نیاز آن شد.
همچنین، موضوع گازرسانی به روستاهای باقیمانده شهرستان اردکان از دیگر موارد مهمی بود که در این نشست پیگیری شد. استاندار یزد با بیان اینکه برخورداری تمام نقاط استان از نعمت گاز طبیعی جزء اولویتهای دولت است، بر لزوم تکمیل هرچه سریعتر این طرحها برای رفاه حال روستاییان تاکید کرد.