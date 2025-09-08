برنامه زنده «روی تور» در چارچوب برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، این مسابقات را به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پوشش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

در این دوره، برای نخستین بار ۳۲ تیم در قالب هشت گروه چهار تیمی به رقابت می‌پردازند.

تیم ملی والیبال ایران در گروه A همراه با فیلیپین (میزبان)، مصر و تونس رقابت خواهد کرد.

برنامه زنده «روی تور» هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) به تهیه کنندگی مسعود صحبتی با ا جرای پژمان نجات پور روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.