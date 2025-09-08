پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: بیش از ۸۰۰ سرباز در استان همدان تحت پوشش طرح مهتا (مهارتآموزی تا اشتغال) قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسایی افزود: این طرح بهعنوان فرصتی برای اشتغالزایی سربازان در راستای تربیت سرباز ماهر اجرا میشود و رستههای شغلی با توجه به اولویتهای هر استان و شهرستان تعیین خواهد شد.
او با بیان اینکه بود اشتغال پایدار یکی از موانع ازدواج جوانان است تصریح کرد: مهمترین هدف از اجرای طرح مهتا کمک به اشتغال و ازدواج جوانان است.
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: این طرح در قالب تفاهمنامهای مشترک میان ادارهکل ورزش و جوانان، سازمان آموزش فنی و حرفهای و نیروهای مسلح اجرا میشود و ارتقای مهارتهای تخصصی جوانان بهویژه سربازان وظیفه و تسهیل روند اشتغال آنان پس از پایان خدمت دنبال خواهد شد.