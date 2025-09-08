به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسر ۱۴۰۴ از سیزدهم شهریور به میزبانی شیراز آغاز شده است.

تیم‌های آذربایجان غربی و تهران در سومین روز این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با حاشیه‌هایی همراه بود و کمیته انضباطی بدون درنگ پرونده این بازی را بررسی و رای خود را به قرار زیر صادر کرد:

رأی کمیته انضباطی

در خصوص گزارش بازی مسابقات نوجوانان زیر ۱۷ سال در شیراز بین تیم‌های هیأت والیبال استان آذربایجان غربی و هیأت والیبال استان تهران دائر بر تخلف سرمربی و کمک مربی تیم استان تهران به نام امیرخالقی و ایرج افشاری با عنایت به رویت فیلم بازی و گزارش داور بازی و امضاء ناظرین فنی و داوری و داور دوم بازی:

در خصوص تخلّف امیر خالقی (سرمربی تیم هیأت والیبال استان تهران) دائر به اینکه نامبرده وارد زمین بازی شده و به سمت داور حمله ورشده و پای داور اول را از روی سکو کشیده، لذا رفتار ایشان تخّلف محسوب گردیده؛ بنابراین مستند به بند‌های ۱، ۲،۳ و ۶ ماده ۳ آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به ۴ جلسه محرومیت از حضور بازی محکوم می‌گردد.

در خصوص تخلّف ایرج افشاری (کمک مربی تیم هیأت والیبال استان تهران) باعنایت به گزارش داور بازی و تائید ناظران فنی بازی دائر به تهدید و فحاشی نامبرده نسبت به داور و مسئولین برگزاری مسابقات رفتار نسبت به ایشان محرز و مسّلم بوده، بنابراین مستند به بند ۲ ماده ۳ آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به ۲ جلسه محرومیت ازحضور بازی محکوم میگردد.

رأی صادره قطعی است.