والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال؛ ورود سریع کمیته انضباطی و صدور رای
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در سریعترین زمان ممکن رای خود را درباره حاشیههای دیدار دو تیم شرکت کننده در قهرمانی زیر ۱۷ سال کشور صادر کرد.
تیمهای آذربایجان غربی و تهران در سومین روز این مسابقات به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با حاشیههایی همراه بود و کمیته انضباطی بدون درنگ پرونده این بازی را بررسی و رای خود را به قرار زیر صادر کرد:
رأی کمیته انضباطی
در خصوص گزارش بازی مسابقات نوجوانان زیر ۱۷ سال در شیراز بین تیمهای هیأت والیبال استان آذربایجان غربی و هیأت والیبال استان تهران دائر بر تخلف سرمربی و کمک مربی تیم استان تهران به نام امیرخالقی و ایرج افشاری با عنایت به رویت فیلم بازی و گزارش داور بازی و امضاء ناظرین فنی و داوری و داور دوم بازی:
در خصوص تخلّف امیر خالقی (سرمربی تیم هیأت والیبال استان تهران) دائر به اینکه نامبرده وارد زمین بازی شده و به سمت داور حمله ورشده و پای داور اول را از روی سکو کشیده، لذا رفتار ایشان تخّلف محسوب گردیده؛ بنابراین مستند به بندهای ۱، ۲،۳ و ۶ ماده ۳ آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به ۴ جلسه محرومیت از حضور بازی محکوم میگردد.
در خصوص تخلّف ایرج افشاری (کمک مربی تیم هیأت والیبال استان تهران) باعنایت به گزارش داور بازی و تائید ناظران فنی بازی دائر به تهدید و فحاشی نامبرده نسبت به داور و مسئولین برگزاری مسابقات رفتار نسبت به ایشان محرز و مسّلم بوده، بنابراین مستند به بند ۲ ماده ۳ آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به ۲ جلسه محرومیت ازحضور بازی محکوم میگردد.
رأی صادره قطعی است.