به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهزاد نصیری به آمار کلی مصرف نفت‌گاز در بخش غیرنیروگاهی اشاره کرد و افزود: از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه سال جاری، حدود ۳۰۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در بخش غیرنیروگاهی مصرف شده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ این میزان حدود ۳۵۰ میلیون لیتر بوده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش ۱۲ درصدی مصرف نفت‌گاز غیرنیروگاهی در سال جاری است.

وی بیان کرد: مقایسه عملکرد پنج ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش قابل توجه مصرف فرآورده نفت‌گاز در بخش غیرنیروگاهی در استان همدان است و این کاهش مصرف نتیجه برنامه‌ریزی‌های دقیق، مدیریت بهینه توزیع و نظارت مستمر بر مصرف این فرآورده راهبردی است که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

نصیری افزود: با توجه به اهمیت نفت‌گاز به عنوان یک فرآورده راهبردی و تأثیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت دقیق نیاز واقعی به این فرآورده، گامی مؤثر در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود و منطقه همدان با اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی، در این زمینه به‌عنوان پیشتاز در میان مناطق کشور شناخته شده است.

وی گفت: در بخش حمل‌ونقل زمینی، مصرف نفت‌گاز با کاهش ۴.۱۸ درصدی، در بخش صنایع با کاهش ۱۶.۶ درصدی و در بخش نیرو‌های مسلح با کاهش چشمگیر ۲۸.۱ درصدی همراه بوده است؛ همچنین، به دلیل توجه ویژه به پدافند غیرعامل در ادارات، ذخیره‌سازی نفت‌گاز در این بخش با افزایش قابل توجه ۶۱.۵ درصدی روبه‌رو شده که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نیاز‌های اضطراری است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان در پنج ماهه سال جاری با عملکرد برجسته در مدیریت توزیع نفت‌گاز، موفق به کسب رتبه نخست در میان ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شد و این دستاورد نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر این منطقه در بهینه‌سازی مصرف سوخت و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی است.

وی به پیشرفت‌های این استان در توسعه حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: با گام‌های بلندی که در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در استان برداشته شده، مصرف نفت‌گاز در این بخش با افزایش ۲۰.۵ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده حرکت همدان به سمت توسعه پایدار و استفاده از روش‌های حمل‌ونقل مدرن و کم‌مصرف است.

نصیری با اشاره به جایگاه ویژه همدان به عنوان یک استان کشاورزی، اظهار داشت: در بخش کشاورزی، مصرف نفت‌گاز در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش به دلیل نیاز‌های رو به رشد بخش کشاورزی و استفاده گسترده از ماشین‌آلات کشاورزی در این استان است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان تاکید کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان با تداوم برنامه‌های نظارتی، توسعه زیرساخت‌ها و همکاری با نهاد‌های مرتبط، به دنبال تقویت مدیریت مصرف سوخت و حفظ منابع ملی است؛ این دستاورد‌ها نه تنها به صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک کرده، بلکه گامی مهم در راستای توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست در استان همدان به شمار می‌رود.