به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رضائی در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی وضعیت بودجه نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار داشت که با حضور اعضای کمیسیون و معاونین ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، فراجا و مسئولان و نمایندگانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و همینطور رئیس و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا معاونین ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت دفاع، فراجا و نماینده ارتش گزارشی از وضعیت بودجه دستگاه متبوع خود ارائه کردند، همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از تخصیص و کم و کیف بودجه نیرو‌های مسلح در بخش‌های مختلف تقویت بنیه دفاعی، رسیدگی به معیشت و حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح، برنامه‌های پیش رو و سایر نیاز‌های حوزه این نیرو‌ها ارائه کردند.

وی ادامه داد: همچنین وی اظهار کرد در زمان جنگ نیز به صورت ویژه بر روی رسیدگی به نیرو‌های مسلح تمرکز شده و از نگاه دولت، امنیت اولویت دارد و در طی این سال‌ها هم تلاش شده وضعیت بودجه نیرو‌های مسلح بهتر شود. معاون ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز ضمن ارائه گزارشی، تاکید کرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا در اوج آمادگی قرار دارند و تا پای جان در دفاع از کشور ایستادند.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: در ادامه این نشست نیز، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد دولت باید رسیدگی به نیرو‌های مسلح را در اولویت خود قرار دهد و بنیه دفاعی این نیرو‌ها تقویت شود؛ در این میان بودجه نیرو‌های مسلح در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز باید به صورت کامل محقق شود. آقای عزیزی همچنین گزارشی از طرح نمایندگان برای تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات رژیم صهیونیستی و دشمنان ملت ایران ارائه و اعلام کرد اگر برای تقویت نیرو‌های مسلح نیاز به قانون گذاری باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد.

رضائی افزود: تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون نیز در این نشست نظرات خودشان را بیان کردند؛ تقویت نیرو‌های مسلح، رسیدگی و تقویت بنیه دفاعی کشور، رسیدگی به حقوق و معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح، و تجلیل از خدمات، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های نیرو‌های مسلح در ایام جنگ ۱۲ روزه از جمله مفاد فصل مشترک دیدگاه‌های نمایندگان بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در پایان نشست نیز مقرر شد در قالب کمیته ویژه موضوع تقویت نیرو‌های مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور در دستورکار قرار بگیرد.