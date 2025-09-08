مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: پنج ماهه ابتدای سال ۳۴۶ میلیارد تومان عوارض مالیات ارزش افزوده به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های استان واریز شد که درمقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۷ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ یوسف یعقوبی‌نژاد در جمع خبرنگاران گفت: در حالیکه مدت مشابه سال قبل ۱۵۹ میلیارد تومان از این منابع به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز شده بود.

وی افزود: ۲۰۴ میلیارد تومان از این منابع به حساب شهرداری‌ها، ۱۳۶ میلیارد تومان دیگر به حساب دهیاری‌ها، دو میلیارد تومان به حساب روستا‌های فاقد دهیاری و چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب مناطق عشایری استان واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی افزود: این منابع بر اساس سرانه جمعیت در مناطق مختلف توزیع می‌شود.

یعقوبی نژاد ادامه داد: کل درآمد مالیاتی استان در پنج ماه نخست امسال ۱۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که درمقایسه با مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد دارد.

وی اضافه کرد: از این میزان ۸۵۵ میلیارد تومان مربوط به مالیات مستقیم و ۴۱۳ میلیارد تومان مربوط به مالیات ارزش افزوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی، صاحبان املاک استیجاری و صاحبان مشاغل و اصناف، پایان شهریورماه است.

وی افزود: از مودیان مالیاتی مشمول تبصره ۱۰۰ هم می‌خواهیم با انتخاب یکی از ده طرح ناتمام استان به عنوان محل هزینه کرد مالیات، به توسعه استان کمک کنند.