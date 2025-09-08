جوانی جمعیت؛ سرمایهای که فردا را میسازد
کاهش نرخ تولد، زنگ خطری برای آینده کشور است. حفظ جمعیت جوان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در قلب جامعهای که آیندهاش به پویایی نسل جوان گره خورده، دغدغه حفظ جمعیت جوان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
کاهش نرخ تولد، زنگ خطریست که نه فقط خانوادهها، بلکه اقتصاد، آموزش و حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد.
امروز، بیش از آنکه شعار بدهیم، باید راهکار ارائه کنیم؛ از حمایتهای واقعی برای فرزندآوری گرفته تا ایجاد زیرساختهایی که خانوادهها را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کند.
جوانی جمعیت، سرمایهایست که اگر امروز برایش قدم برنداریم، فردا با چالشهای بزرگی روبهرو خواهیم شد.