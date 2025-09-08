به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود را درباره مطالبات محمدرضا آل جلیل، میربابک موسوی، نوید مشجری، رضا زند بگله و امیرهوشنگ خالقی از باشگاه سپهر صدرا مشهد به شرح زیر اعلام کرد:

رای کمیته انضباطی

در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ پس از بررسی‌های به عمل آمده ازسوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر رأی صادر می‌گردد:

صرف نظر از منحل شدن باشگاه سپهرصدرا مشهد، با عنایت به دادخواست افراد ذیل دائر بر مطالبات به شرح زیر نظر به اینکه باشگاه پاسخی دائر بر رد ادعای خواهان‌ها ارائه نکرده و افراد ذیل در فدراسیون قرارداد رسمی با باشگاه داشتند، لذا حکم بر ذی حقی خواهان‌ها به مبالغ مندرج در رأی صادر و اعلام می‌گردد.

درخصوص دادخواست محمدرضا آل جلیل دائر بر مطالبه وجه به میزان ۸۶ میلیون تومان

درخصوص دادخواست میربابک موسوی گرگری دائر بر مطالبه وجه به میزان ۴۴۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست نوید مشجری دائر بر مطالبه وجه به میزان ۸۶ میلیون تومان

درخصوص دادخواست رضا زند بگله دائر بر مطالبه وجه به میزان ۸۶ میلیون تومان

درخصوص دادخواست امیرهوشنگ خالقی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۸۶ میلیون تومان

رأی صادره قطعی است.