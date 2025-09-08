به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی وحوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱ هزار و۴۷۳ مورد مزاحمت تلفنی در سامانه اورژانس (فوریت‌های پزشکی) آذربایجان‌غربی به ثبت رسیده است.

فرزین رضازاده افزود: ۲۶۳ هزار و ۱۸۸ تماس تلفنی امسال با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان برقرارشده که از این تعداد تماس ۶۰ هزار و ۵۲۱ مورد منجر به اعزام آمبولانس شده است.

رضازاده، با اعلام اینکه هم اکنون ۱۱۵ مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی در استان فعالیت دارند، افزود: آمار مزاحمت تلفنی با مرکز ۱۱۵ آذربایجان‌غربی در مقایسه با مدت مشابه پارسال تفاوت نشان نداده و درحدود ۱۵ درصد بوده است.