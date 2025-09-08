به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،جلال شیخ پور با اعلام این خبر گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی جشن عاطفه ها در ۱۸۵ پایگاه این استان برای جمع آوری کمک های مردمی به دانش آموزان محروم و نیازمند برگزار می شود.

وی بیان کرد:۷ مهرماه زنگ عاطفه ها در مدارس نواخته خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان اضافه کرد:سال گذشته به همت خیران و مردم ۳۵ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی بین دانش آموزان نیازمند مقاطع مختلف لرستان توزیع شد.