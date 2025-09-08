به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری پلیس پاسگاه غزانیه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کلان سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور اهواز به شوش به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ سیروس دریکوند افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، مقدار ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.





