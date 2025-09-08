به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امیرطا‌ها نوریان‌فر، دانش‌آموز آبادانی، موفق شد در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ رتبه ۵۴ منطقه سه در رشته تجربی را کسب کند.

او پیش از این نیز در جشنواره علمی خوارزمی سمپاد عنوان برتر را از آن خود کرده بود.

نوریان‌فر که دیدار با سردار شهید حاجی زاده را یکی از خاطرات ماندگار زندگی‌اش می‌داند، هدف اصلی خود را ادامه دادن راه شهدا عنوان کرده است.

پدر وی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس است، با ابراز خرسندی از موفقیت فرزندش گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس هشت ساله سختی‌های زیادی را تحمل کرده، اما امروز ثمره آن صبوری‌ها را می‌بیند.

مادر این دانش‌آموز هم تأکید کرد: خانواده‌ها باید شرایط مناسب برای تحصیل فرزندان را فراهم کنند.

امیرطا‌ها آینده خود را در رشته دندانپزشکی می‌بیند و باور دارد تلاش فردی مهم‌ترین عامل موفقیت است.