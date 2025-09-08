به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت : گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پیکان با نیسان جونیور در محور ارومیه به سلماس اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند.