ثبتنام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۴ از امروز دوشنبه ۱۷ شهریور آغاز شد و این فرصت یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ پایان میپذیرد.
متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام» به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند. دفترچه راهنما، همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است.
ثبتنام پذیرش دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای ناپیوسته نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۴ در این لینک انجام میشود.
الف) روش گزینش دانشجو
گزینش دانشجو در کدرشتهمحلهای تحصیلی بر اساس معدل کل دیپلم، نوع دیپلم و سهمیههای آزاد و ایثارگران، شاغل، بومی و با توجه به صلاحیتهای عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت میگیرد. برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبتنام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری خواهد بود.
ب) اقدامات لازم برای ثبتنام
۱. دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور.
۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبتنام.
۳. خرید کارت اعتباری ثبتنام به مبلغ سه میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبتنام.
۴. پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۴۰ هزار ریال.
۵. مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
۶. مسئولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.
۷. مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست، بنابراین در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه دقت لازم را بعمل آید.
۸. در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام، پذیرفتهشدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...) مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
۹. متقاضی لازم است پس از پایان ثبتنام الکترونیکی از تمامی صفحات، پرینت تهیه کرده و نزد خود نگهدارد.
یادآوری: دانشآموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ موفق به اخذ مدرک دیپلم خواهند شد مجاز به ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحل هستند.
پ) دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی
به متقاضیان توصیه میشود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام، ابتدا فرم پیشنویس تقاضانامه مندرج در دفترچه راهنما را تکمیل و سپس با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهای سامانه ثبتنام وارد کنند.
ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در سامانه ثبتنام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به این راهنما مراجعه کنند.
متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبتنام دقت کند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفتهشدن، قبولی وی لغو و از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
ت) نکات و توصیههای مهم
اگر از طریق کافینت اقدام به ثبتنام میکنید، تمامی مراحل ثبتنامی را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط در کافینت نظارت مستقیم داشته باشید.
پس از تکمیل تقاضانامه، نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداری شماره پرونده، کد پیگیری و تقاضانامه اقدام کنید.
در انتخاب کدرشتهمحلهای انتخابی خود با دقت عمل کنند، زیرا پس از دریافت کد پیگیری به درخواستهای متقاضیان مبنی بر اصلاح یا جابجایی کد رشته محلها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفتهنامه خبری و اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور)، درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور و در صورت لزوم از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد.