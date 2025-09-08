به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان خراسان رضوی گفت: این واحد‌ها به دلیل تخلفات متعدد از جمله گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و رعایت‌نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، شناسایی و با دستور قاضی محترم تعزیرات حکومتی پلمب شدند.

محسن صیادی افزود: برای این دو واحد صنفی، پرونده تعزیری تشکیل شده و برخورد قانونی صورت گرفته است. نظارت‌ها بر بازار مرغ با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و با گران‌فروشان بدون اغماض برخورد خواهد شد.