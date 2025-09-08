به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فائزه حسینیان، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آباده، گفت: این کانون با برگزاری کارگاه‌های تئوری و عملی نجوم، علم ستاره‌شناسی را به کودکان و نوجوانان آموزش می‌دهد.

وی افزود: کودکان و نوجوانان در آسمان‌نمای دیجیتال، اجرام آسمانی و کهکشان‌ها را مشاهده می‌کنند و شب گذشته، به صورت عملی در کوهپایه خواجه، پدیده ماه گرفتگی را رصد کردند.

مسئول کانون پرورش فکری آباده تصریح کرد: بیش از ۱۰۰۰ کودک و نوجوان در این برنامه با تلسکوپ به مشاهده ماه گرفتگی پرداختند و کارگاه‌های نجوم در طول سال ادامه خواهد داشت.