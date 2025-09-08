از جریمه بازندهها تا تلنگر جدی در تمرین تیم ملی والیبال
تیم ملی والیبال ایران عصر امروز دوشنبه در مانیل دومین جلسه تمرینی توپی خود را به مدت ۲ ساعت با حال و هوایی متفاوت برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا و سیما
، در ابتدای تمرین امروز تیم ملی والیبال کشورمان که از ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز شد، بازیکنان زیر نظر توحید اصغری بدنساز تیم ملی، به گرمکردن پرداختند. سپس عرشیا بهنژاد و علی رمضانی به درخواست ناگهانی روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی، بدون آنکه از برنامه در نظر گرفتهشده باخبر باشند، اقدام به یارکشی کردند تا بازیکنان در قالب دو تیم به مصاف یکدیگر بروند.
پیاتزا در ادامه با ایجاد رقابت درونتیمی، شور و نشاط خاصی به تمرین بخشید و برای تیم بازنده جریمهای درنظر گرفت. او اعلام کرد تیمی که بازنده شود، باید چند دور دور زمین بدود. سرانجام تیم بهنژاد شامل شریفی، حضرتپور، صالحی، ولیزاده، کاظمی و سعادت شکست خورد و بازیکنان این تیم مجبور شدند تا چندین دور زمین را بدوند. تیم برنده را هم رمضانی، ناصری، حسین خانزاده، اسفندیار، دانشدوست، حاجیپور و حقپرست تشکیل دادند.
تمرینات سپس طبق روال ادامه یافت و کادر فنی آخرین نکات تکنیکی و تاکتیکی را به ملیپوشان گوشزد کرد. در دقایق پایانی، پیاتزا بازیکنان را به دور هم جمع کرد و با تلنگری جدی یادآور شد که فردا باید در دیدارهای دوستانه به مصاف آلمان و سپس اسلوونی بروند و لازم است تمرکز کامل روی تمرینات و بازیهای پیشرو داشته باشند.
نکته جالب تمرین امروز، ورود تیم ملی آلمان پس از پایان تمرین ایران به سالن بود؛ جایی که پیاتزا و میخال وینیارسکی سرمربی آلمان، با یکدیگر خوشوبش گرمی داشتند.
تیم ملی ایران خود را برای حضور در بیستویکمین دوره قهرمانی مردان جهان آماده میکند؛ رقابتهایی که از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد. ایران در گروه A با تیمهای فیلیپین (میزبان)، مصر و تونس همگروه است و به ترتیب در روزهای ۲۳، ۲۵ و ۲۷ شهریورماه به مصاف این حریفان خواهد رفت.