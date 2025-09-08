معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰۰ نمونه گیری صورت گرفته، که از این تعداد، ۲۶ مورد مثبت در شهر بندرعباس گزارش شده است.

افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۲۶ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، یحیی میرزاده افزود: تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در استان گزارش نشده است.

وی هشدار داد: پشه آئدس ناقل تب دنگی است و تنها راه مؤثر مقابله با آن، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولر‌های آبی، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

میرزاده افزود: تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمی‌شود و تنها راه انتقال، نیش پشه آلوده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.