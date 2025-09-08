پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر نیرو از بهرهبرداری ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان کشور، فردا (سهشنبه) با حضور برخط وزیر نیرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» با تشریح جزییات افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چندین استان کشور اظهار کرد: آیین بهرهبرداری ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشو، فردا (سهشنبه، ۱۸ شهریور) با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو در محل ستادی وزارت نیرو برگزار میشود؛ افتتاح این میزان نیروگاه در چارچوب پویش ملی «ایران آباد» و تحقق وعده وزارت نیرو برای بهرهبرداری هفتگی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با هدف کاهش ناترازی انرژی انجام میشود.
وی ادامه داد: از مجموع ظرفیت یادشده، حدود ۴۶ مگاوات با سرمایهگذاری بخش خصوصی و نزدیک به ۵۴ مگاوات با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ بخشی از این طرحها در قالب پروژههای «تولید در توزیع» و با سرمایهگذاری دولتی در ۸۵۴ ساختگاه احداث شده و بخش دیگر نیز توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی پیش رفته است.
رئیس ساتبا بیان کرد: این نیروگاهها در استانهای مختلف کشور ساخته شدهاند که در این میان ۳۳ مگاوات در استان البرز، ۸ مگاوات در اصفهان، حدود ۱۲ مگاوات در قم، ۳ مگاوات در سمنان، ۱.۴ مگاوات در گلستان، ۲۱ مگاوات در استان مرکزی و ۲۱ مگاوات در یزد و تهران ۰.۱ مگاوات قرار دارند.
در این آیین، علاوه بر وزیر نیرو و عظیمی، قائممقام ساتبا، علیرضا پرندهمطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا، محمد دوستمحمدی، مجری طرح نیروگاههای ۳ مگاواتی بلوک ۶۰۰ مگاواتی و مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی، جمالینژاد استاندار اصفهان، بایایی، استاندار یزد، عبداللهی استاندار البرز و بهنامجو استاندار قم در این مراسم سخنرانی خواهند داشت.
پیش از این رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از شتابگرفتن روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داده و گفته بود: از این پس بهطور متوسط هر هفته ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه سراسری برق کشور افزوده میشود؛ امیدواریم با تکمیل پروژههای در حال اجرا، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال برسد؛ در دو دهه گذشته، بیشترین ظرفیت افزودهشده در طول یک سال حدود ۱۲۳ مگاوات بود، اما امروز و به صورت هفتگی حدود ۱۰۰ مگاوات به شبکه سراسری تزریق میشود؛ این دستاورد نشاندهنده نقطه عطفی در صنعت برق کشور است.
وی یادآور شد: حدود ۵۰ درصد ظرفیت جدید توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی احداث شده و ۵۰ درصد دیگر با سرمایهگذاری اولیه دولت ساخته شده که در ادامه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.