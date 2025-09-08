ساماندهی بیش از ۶۰ هزار معلم در خوزستان برای سال تحصیلی جدید
بیش از ۶۰ هزار معلم برای آغاز سال تحصیلی در خوزستان ساماندهی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعهی منابع اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان در گفتوگو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان افزود: از سه ماه گذشته با هدف آماده سازی مدارس برای شروع سال تحصیلی، طرح مهر در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
سعید سیاحی با بیان اینکه برای سال تحصیلی جدید ۶۰ هزار معلم برای تدریس در مدارس استان ساماندهی شدهاند، ادامه داد: همچنین مراحل جذب یک هزار و ۵۰۰ معلم جدید نیز در استان در حال انجام است که پیش بینی میشود در سال تحصیلی جدید هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.
وی از توزیع کتابهای درسی در مدارس استان خبر داد و خاطر نشان کرد: برای آماده سازی مدارس در مهر ماه اقداماتی از جمله رنگ آمیزی کلاسها، آسفالت حیاط مدارس، تعمیر وسایل سرمایشی و گرمایشی انجام شده است.