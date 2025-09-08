ایجاد سه هکتار فضای سبز پایدار در منطقه یک تهران
شهردار منطقه یک تهران از اجرای دو طرح مهم در حوزه فضای سبز خبر داد و گفت: با تعیین تکلیف نهادها و واگذاری دو قطعه زمین به شهرداری، طرح احداث بوستان در محلات اراج و زعفرانیه آغاز و ۳ هکتار فضای سبز پایدار به فضای سبز عمومی منطقه یک افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، هادی حق بین، گفت: سه شنبه ۱۸ شهریور در آستانه میلاد پر برکت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم آغاز طرح آماده سازی دو بوستان در محلات اراج و زعفرانیه به مساحت ۳ هکتار با هدف ارتقای سرانهها و حفظ و نگهداری از فضاهای سبز موجود با حضور اعضای شورای شهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مدیران شهری منطقه یک برگزار میشود.
وی ادامه داد: طرح بوستان محله اراج به مساحت ۲ هکتار پس از پاکسازی و آمادهسازی زیستبوم زمین از جمله جمعآوری نخالهها، خشکهگیری بستر برای واکاری و کاشت نهال و درختچهها با حفظ درختان موجود برای ایجاد فضای سبز پایدار فراهم میشود و با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و بافت اطراف نقش مهمی در ساماندهی ترافیک منطقه خواهد داشت.
او در مورد بوستان محله زعفرانیه نیز گفت: طرح بوستان در محله زعفرانیه نیز به مساحت بیش از ۱۰ هزار متر مربع آغاز شده که با توجه به درختان ارزشمند این باغ و طرح پیش بینی شده، این بوستان به امکانات متنوعی مجهز میشود تا تجربهای مطلوب برای خانوادهها رقم بخورد که این امکانات شامل رینگ پیادهروی، نیمکتهای استراحت، پایههای چراغ جهت روشنایی مسیر، سرویسهای بهداشتی و زمین بازی ایمن برای کودکان خواهد بود.
گفتنی است منطقه یک دارای ۲۱۶ بوستان منطقهای، فرامنطقهای و محلی به مساحت کل بیش از ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار متر مربع است و سرانه فضای سبز داخل محدوده آن ۲۹٫۶ متر مربع و با محدوده جنگل کاری ۳۱٫۱۹ متر مربع است.