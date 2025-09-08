به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر، هفته‌ی وحدت با شور و شعف خاصی در کشمیر تحت کنترل هند برگزار می‌شود. مساجد این منطقه چراغانی و تزئین می شود و مردم به طور گسترده در این اماکن مقدس حضور می‌یابند. هزاران نفر به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، به خیابان‌ها می‌آیند تا سالروز میلاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت را جشن بگیرند. شرکت‌کنندگان در این مراسم، وحدت امت اسلامی را ضامن شکست نقشه‌های دشمنان دانستند.

شرکت‌کنندگان یادآور شدند که امام خمینی (ره) با ابتکار خود در معرفی هفته وحدت، راه همگرایی مسلمانان را هموار کرد. در مراسم امسال، علاوه بر جشن میلاد نبوی، شرکت‌کنندگان از غم و اندوه غزه نیز سخن گفتند.

امسال هفته وحدت در حالی برگزار می‌شود که در غزه، کشتار غیرنظامیان بیگناه در جریان است.