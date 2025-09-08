برنامه «قرارگاه» امشب به طور ویژه با موضوع بررسی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هیئت دولت یکشنبه ۱۶ شهریور ماه دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که در این نشست نکات مهمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شد.

بر همین اساس «قرارگاه» در این برنامه از حجت الاسلام و المسلمین امیری طیبی - حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی، اساتید دانشگاه و حجت الاسلام سید محمد هادی شفیعی، معاون فرهنگی حوزه هنری استان خوزستان دعوت کرده و در خصوص عنوان یاد شده با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.

مجله تصویری «قرارگاه» روز‌های زوج از ساعت ۲۱ به صورت زنده در گفت‌و‌گو با صاحب نظران عرصه نظر و عمل به صورت حضوری، تلفنی و اسکایپ از شبکه قرآن و معارف سیما برای علاقه‌مندان پخش‌می‌شود.