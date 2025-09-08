به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این روز‌ها همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، در کوچه‌ها و بازار لارستان، صدای برادری و همدلی شیعه و سنی به گوش می‌رسد.

مردم این دیار اختلاف مذهبی را مانعی برای رفاقت و همکاری نمی‌دانند و با رفتار و منش خود الگویی از وحدت اسلامی را در عمل نشان می‌دهند.

هفته وحدت در لارستان تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه حقیقتی جاری در زندگی روزمره مردم است؛ حقیقتی که لارستان را به نمادی از همبستگی اسلامی در ایران بدل کرده است.