تجلیل از نوجوانان فعال در میکرورسانههای "جنگه مگه"
در مراسمی از نوجوانانی که در ایام جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت ایران با تولید محتوا در فضای مجازی نقش مؤثری در آگاهیبخشی و تبیین ابعاد این جنگ ایفا کردند، تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حمید رضا ملازینل ریس حوزه هنری استان گفت: در این مراسم، از تلاشهای نوجوانان فعال در عرصه میکرورسانهها که با تولید و انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی، به تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و تشریح ابعاد جنگ دوازدهروزه پرداختند، قدردانی شد. این نوجوانان با زبان نسل خود، توانستند مفاهیم مقاومت، ظلمستیزی و شناخت دشمن را به همسالانشان منتقل کنند.
ملازینل افزود: محتوای تولیدشده توسط این گروه، نهتنها به روایت دقیق وقایع جنگ پرداخت، بلکه با بررسی پیشینه تاریخی رژیم صهیونیستی، زمینهای برای تحلیلهای ملی و فرهنگی فراهم ساخت. این فعالیتها در قالب پویشهای مجازی، کلیپهای آموزشی، موشنگرافی و روایتهای تصویری، توانستند توجه مخاطبان نوجوان را به خود جلب کنند.