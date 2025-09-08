به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حمید رضا ملازینل ریس حوزه هنری استان گفت: در این مراسم، از تلاش‌های نوجوانان فعال در عرصه میکرورسانه‌ها که با تولید و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی، به تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و تشریح ابعاد جنگ دوازده‌روزه پرداختند، قدردانی شد. این نوجوانان با زبان نسل خود، توانستند مفاهیم مقاومت، ظلم‌ستیزی و شناخت دشمن را به هم‌سالانشان منتقل کنند.

ملازینل افزود: محتوای تولیدشده توسط این گروه، نه‌تنها به روایت دقیق وقایع جنگ پرداخت، بلکه با بررسی پیشینه تاریخی رژیم صهیونیستی، زمینه‌ای برای تحلیل‌های ملی و فرهنگی فراهم ساخت. این فعالیت‌ها در قالب پویش‌های مجازی، کلیپ‌های آموزشی، موشن‌گرافی و روایت‌های تصویری، توانستند توجه مخاطبان نوجوان را به خود جلب کنند.