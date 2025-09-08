نخستین اجلاس شورای مجالس آسیایی آفریقایی با حضور هیئتی از مجلس شورای اسلامی ایران در بیروت، پایتخت لبنان، برگزار شد.

در این اجلاس دو روزه مسائل مورد اهتمام مجالس آسیایی وآفریقایی از جمله چشم انداز فعالیت‌های مشترک درباره اتحادیه‌های کارگری، معلمان، کشاورزان ودیگر أصناف مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد، اما با توجه به شرایط حساس منطقه موضوع غزه و کرانه باختری رود اردن در فلسطین اشغالی وهمچنین تجاوزگری‌های مستمر رژیم صهیونیستی علیه لبنان مورد توجه شرکت کنندگان دراین اجلاس قرار گرفته است.

حمید رضا حاجی بابایی، رئیس هیئت شرکت کننده از مجلس شورای اسلامی ایران، در این اجلاس گفت کشتارجمعی زنان وکودکان درغزه چشم جهانیان را خیره کرده واتحادیه بین المجالس آسیایی و آفریقایی باید دست به دست یکدیگر داده و متحد در برابر ظلم رژیم صهیونیستی و حامیانش بایستند.

حاجی بابایی بیان کرد: امیدواریم اتحادیه بین‌المجالس آسیایی و آفریقایی، یک دست واحدی برای عدالت اجتماعی، مبارزه با استکبار، ایستادگی در برابر خودکامگی‌های رژیم صهیونیستی باشد و خروجی آن حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مردم مظلوم غزه باشد نماد عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و وحدت میان مردم هستند. دراین اجلاس بیش از سی کشورآسیایی وآفریقایی حضوردارند.