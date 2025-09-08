پخش زنده
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسدآباد گفت: تا کنون در ۶۰ درصد از زمینهای این شهرستان طرح آبخیزداری اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهزاد شاهمرادی افزود: طرحهای آبخیزداری با هدف جمعآوری آبهای سطحی، تغذیه سفرههای زیرزمینی، کنترل سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک در این شهرستان در حال اجرا است.
او تصریح کرد: کشاورزان و دامداران منطقه از ساخت آب بندها بسیار رضایت دارند، به گونهای که در برخی از مناطق چاهها و چشمههای خشک شده مجدد فعال شدهاند.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسدآباد گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۳۹۰۰ آب بند با حجم یک صد هزار مترمکعب در این شهرستان اجرا شده است.