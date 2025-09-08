مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا معتقد است: هندسه نظم جدید جهانی بر اساس شکل‌گیری چندجانبه و چند قطبی شدن قدرت شکل خواهد گرفت که یکی از آن قدرت‌ها بروز و ظهور قدرت جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی در حاشیه آغاز به کار سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: من اعتقاد به نظریه شکل گیری قدرت جهان اسلام در آینده را دارم. از نظر من در آینده جهان به سمت چندقطبی شدن قدرت می‌رود و قدرت آسیایی مرکب از چین، روسیه، هند و ایران شکل خواهد گرفت.

وی افزود: بر این اساس قدرت جهان اسلام از ۵۷ کشور مسلمان که حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مسلمان را تشکیل می‌دهد و حدود ۶۸درصد منابع انرژی شامل نفت و گاز را در اختیار دارند، شکل می‌گیرد و با وجود پیوستگی ملت‌ها و سرزمین‌های خود، این کشور‌های سازمان همکاری اسلامی می‌توانند به قطب قدرت جهان اسلام تبدیل شوند.

دستیار ویژه رهبر انقلاب اضافه کرد: البته در این راستا باید در ابتدا قدرت‌های منطقه‌ای شکل بگیرد. مثلا در شمال آفریقا با محوریت مصر در شرق آسیا با محوریت اندونزی در غرب آسیا کشور‌های ایران و عربستان و ترکیه می‌توانند یک قدرت منطقه‌ای را تشکیل دهند.

وی ادامه داد: به عنوان یک معلم ژئوپولتیک (جغرافیای سیاسی) اعتقاد دارم که هندسه نظم جدید جهانی بر اساس شکل گیری چندجانبه گرایی و چند قطبی شدن قدرت که یکی از آن قدرت‌ها بروز و ظهور قدرت جهان اسلام و از همین جلسات شروع می‌شود.

رحیم صفوی درباره وحدت کشور‌های مسلمان گفت: وحدت بر اساس منافع مشترک و تهدید‌های مشترک شکل می‌گیرد که منافع یعنی این که همه ملت‌های مسلمان پیشرفت کنند و بتوانند زندگی راحتی داشته باشند و دشمن مشترک یعنی آمریکایی ها، صهیونیست‌ها و ناتو هستند.

وی افزود: اگر مسلمانان بر اساس منافع و تهدید‌های مشترک در کنار هم جمع شوند، به بسیاری از آرزو‌های خود خواهند رسید ولی آمریکایی ها، اسرائیلی‌ها و برخی سران کشور‌های عربی و منطقه که دستشان در دست آمریکا و رژیم صهیونی است، نمی‌خواهند چنین وحدتی حاصل شود.

مشاور فرمانده کل قوا اضافه کرد: ۹۰ درصد احکام شیعیان و اهل سنت مشترک است. به عنوان نمونه در احکام عملی نماز، روزه، حج مسائل مشترک داریم و امیدوارم بر اساس قرآن و سنت، بر اساس عقلانیت و آزادی و استقلال مسلمانان این وحدت بروز و ظهور داشته باشد.