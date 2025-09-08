با حضور فرماندار بندر عباس و معاون بسیج مساجد و محلات سپاه امام سجاد (ع) گردهمایی دبیران قرارگاه‌های تحول محلات بسیج شهرستان بندرعباس برگزارشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی را توانمند سازی دبیران این قرارگاه‌ها در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی – اجتماعی و خدماتی درسطح محلات توسط بسیج است.

سرهنگ پاسدار حمید کمالی افزود: نقش کلیدی قرارگاه‌های تحول محلات با محوریت امام جماعت مساجد می‌تواند زمینه سازر تحولات ارزشمند و پایدار درسطح جامعه و محلات اسلامی باشد.

وی گفت: این گردهمایی با محوریت ارتقای توانمندی‌های فردی و جمعی دبیران و تبادل تجربیات و بررسی راهکار‌های عملیاتی در راستای تحقق اهداف بسیج محلات است.

فرماندار بندر عباس نیز دراین گردهمایی گفت: بهره گیری از ظرفیت قرارگاه‌های تحول محلات و توجه دادن مسئولین در سطح محلات باعث آشنایی نزدیک با مسایل و مشکلات جهت رفع مسایل می‌گردد.

پویا فر افزود: قرارگاه تحول حلقه واسط بین مردم و مسئولان برای حل مشکلات است.

وی گفت: امروز بسیج به دنبال گره گشایی از کار مردم است و قرارگاه‌های تحول محلات اثربخشی مثبتی را درمحلات هرمزگان داشته است.