مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: وظیفه اصلی سازمان اوقاف، صیانت از موقوفات و رساندن آنها به بهرهوری مطلوب در راستای تحقق نیات واقفان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسن میرکریمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران؛ در نشستی به مناسبت هفته وقف با اشاره به اهمیت موقوفات در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نیت وقف در استان تهران به ثبت رسیده است که حدود ۲۰ نیت بهصورت متواتر و در حوزههای مختلف از جمله امور مذهبی، اطعام نیازمندان، خدمات اجتماعی مانند یتیمخانهها، پرورشگاهها، مراکز درمانی و خدماتی در حال اجراست.
آقای میرکریمی افزود: وظیفه اصلی سازمان اوقاف، صیانت از موقوفات و رساندن آنها به بهرهوری مطلوب در راستای تحقق نیات واقفان است. برخی موقوفات متصرفی مستقیماً در اختیار اوقاف قرار دارد و برخی دیگر نیز توسط متولیان وقف اداره میشوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای بقاع متبرکه تصریح کرد: در کشور بیش از ۸ هزار امامزاده و مکان مقدس وجود دارد که سهم استان تهران از آنها ۳۱۳ بقعه متبرکه است.
مدیرکل اوقاف تهران ادامه داد: این اماکن علاوه بر نقش معنوی، به پایگاههایی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند؛ بهطور نمونه در امامزادگان عینعلی و زینعلی خدمات ورزشی، درمانی و فرهنگی در کنار فعالیتهای مذهبی ارائه میشود.
آقای میرکریمی با اشاره به فعالیتهای قرآنی سازمان اوقاف، گفت: ایجاد محافل قرآنی و برگزاری کلاسهای آموزشی از سطوح مقدماتی تا مسابقات بینالمللی، بخش دیگری از برنامههای فرهنگی این سازمان است.
وی همچنین به الزام سنددار شدن املاک وقفی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد، پیشرفت چشمگیری در این حوزه داشتهایم و امیدواریم تا پایان سال جاری تمام موقوفات سنددار شوند.
مدیرکل اوقاف استان تهران درباره فعالیتهای حمایتی این سازمان گفت: در سال جاری حدود ۸۴ میلیارد تومان در قالب طرح شمیم حسینی به هیئات مذهبی پرداخت شده است. همچنین ۱۲ میلیارد تومان برای پشتیبانی از موکبهای استان تهران در ایام اربعین هزینه شده است.
آقای میرکریمی ادامه داد: در بخش سرمایهگذاری و فعالیتهای دانشبنیان نیز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و در مجموع ۸۷۲ میلیارد تومان از محل درآمدهای استان در حوزههای مختلف هزینه شده است.
وی با اشاره به سهم موقوفات در حوزه سلامت گفت: بیش از ۳۰ درصد مراکز درمانی استان تهران اوقافی هستند که توسط واقفان وقف شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفتهاند.
مدیر کل اوقاف استان تهران همچنین به موضوع انرژیهای نو پرداخت و گفت: امسال هشت مرکز ۲۰ کیلوواتی وارد مدار شدهاند و همچنین در هتل ارم تهران مرکز تولید انرژی افتتاح شد که ظرفیت تولیدی آن بسیار زیاد است.
آقای میرکریمی اضافه کرد: همۀ فعالیتهای عمرانی و سرمایهگذاری سازمان براساس عواید مازاد موقوفات انجام میشود و اولویت نخست همواره اجرای دقیق نیات واقفان خواهد بود.