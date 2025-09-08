پخش زنده
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد شهرکهای کارگری و صنعتی در نزدیکی محل کار، علاوه بر کاهش هزینه اجارهنشینی کارگران، میتواند به بهبود رفاه خانوادههاکمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس صوفی با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها بهویژه کارگران است، گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر و رشد سنگین اجارهبها به ویژه در کلانشهرها از جمله پایتخت، بخش زیادی از درآمد کارگران به جای تأمین نیازهای اساسی، صرف اجارهبهای مسکن میشود. در حالی که تأمین مسکن مناسب میتواند آرامش خاطر را برای این قشر زحمتکش فراهم آورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: یکی از بهترین راهکارها، حمایت از تعاونیهای کارگری و ورود کارخانهها و واحدهای تولیدی به سرمایهگذاری در این حوزه است. ایجاد شهرکهای کارگری و صنعتی در نزدیکی محل اشتغال، علاوه بر رفع نیاز مسکن، امکان ارائه خدمات جانبی همچون مدرسه، مراکز آموزشی، پارک و سایر امکانات رفاهی را فراهم میکند.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: ایجاد این شهرکها ضمن کاهش تردد در داخل شهرها و کاهش بخشی از آلودگی هوا، موجب افزایش بهرهوری و ایجاد آرامش روانی در جامعه کارگری خواهد شد. کمیسیون عمران نیز در صورت اجرای چنین طرحی توسط دولت، از آن حمایت کامل خواهد کرد.