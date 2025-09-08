رئیس‌جمهور برزیل ضمن محکوم کردن فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، حضور آنان در این منطقه را یک عامل تنش‌زا توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور برزیل استقرار نیروهای مسلح آمریکا در دریای کارائیب را محکوم کرد و آن را عامل تنش دانست.

رئیس‌جمهور برزیل در سخنرانی خود در نشست مجازی بریکس گفت: «حضور نیروهای مسلح بزرگ‌ترین قدرت در دریای کارائیب، یک عامل تنش است.»

این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایالات متحده و ونزوئلا شدت گرفته است. هفته گذشته آمریکا اعلام کرد که ونزوئلا کشتی‌های آمریکایی را در دریای کارائیب تهدید کرده است؛ اقدامی که پس از حمله مرگبار آمریکا به یک قایق ونزوئلایی متهم به قاچاق مواد مخدر رخ داد.