نمایشگاه پوشاک هدی به ایستگاه هفتم رسید
هفتمین نمایشگاه ملی پوشاک «هدی»، با محوریت معرفی تازهترین طراحیها و محصولات عفاف و حجاب، از ۱۸ تا ۲۸ شهریور در مصلای امام خمینی تهران برپا میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
دبیر نمایشگاه ملی پوشاک «هدی» گفت: بیش از صد تولیدکننده و طراح در این نمایشگاه، جدیدترین پوشاک ایرانی-اسلامی خود را عرضه میکنند.
حمیدرضا امیدی افزود: غرفه «خودت را با حجاب ببین» با هدف ترویج حجاب بهویژه برای دختران کوچکتر و امکان دوخت رایگان چادر سنتی از بخشهای جانبی این دوره از نمایشگاه است.
گفتنی است؛ همزمان با این رویداد، مصلی امام خمینی تهران میزبان دو نمایشگاه دیگر «نوشتافزار ایرانی» و «بوی ماه مهر» هم خواهد بود.