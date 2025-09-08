نمایشگاه پوشاک هدی به ایستگاه هفتم رسید

هفتمین نمایشگاه ملی پوشاک «هدی»، با محوریت معرفی تازه‌ترین طراحی‌ها و محصولات عفاف و حجاب، از ۱۸ تا ۲۸ شهریور در مصلای امام خمینی تهران برپا می‌شود.