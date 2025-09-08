محمدمهدی احمدی سرپرست جدید معاونت امور هنری وزارت فرهنگ شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزیر، طی حکمی، محمدمهدی احمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب کرد.