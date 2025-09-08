به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با توجه به شرایط مطلوب آب‌وهوایی، ارتفاع مناسب از سطح دریا و پیشینه ورزشی، همدان این روز‌ها میزبان ملی‌پوشان دوومیدانی عراق است.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان گفت: برگزاری چنین اردو‌هایی علاوه بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، به توسعه گردشگری ورزشی و معرفی ظرفیت‌های ورزشی و طبیعی استان کمک شایانی خواهد کرد.

مسعود بنوان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتحادیه دوومیدانی عراق و تیم نفت شمال این کشور، افزود: تیم‌های فوتسال نفت شمال و دوومیدانی کاران جانباز و معلول عراق و تیم ملی دوومیدانی عمان هم برای برگزاری اردو در همدان ابراز تمایل کرده‌اند.

او همچنین از شرکت متقابل دوومیدانی کاران استان همدان در مسابقات و لیگ‌های عراق و شرکت دوومیدانی کاران عراقی و عمانی در مسابقات و لیگ‌های ایران خبر داد.

همدان، با پیشینه درخشان ورزشی و شرایط اقلیمی کم‌نظیر، حالا به مقصدی تازه برای تیم‌های خارجی تبدیل شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند این استان را به قطب مهم گردشگری ورزشی منطقه بدل کند.