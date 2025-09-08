به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف در حاشیه این آیین گفت: این جشنواره با گرامیداشت یاد و نام زنده یاد «عثمان محمدپرست» استاد برجسته موسیقی کشور و خراسان رضوی و معرفی توانمندی‌های هنری افراد معلول به مدت ۲ روز برگزار می شود.

مهدی آسیایی ادامه داد: انتخاب خواف به عنوان میزبان این رویداد مهم استانی، فرصتی مغتنم برای نمایش غنای فرهنگی منطقه و ترویج هنر اصیل موسیقی مقامی است.

رئیس اداره بهزیستی خواف نیز گفت: ۲۸۳ اثر از هنرمندان معلول ۱۹ شهرستان خراسان رضوی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و آثار منتخب در بخش‌های مختلف از جمله تک نوازی، گروه‌نوازی، تک‌خوانی و همچنین رقص‌ها و آیین‌های بومی و محلی به اجرا در خواهد آمد.

سید مهدی متولی افزود: جشنواره نوایی فرصتی ارزشمند برای تجلیل از استعداد‌های هنری افراد معلول و پاسداشت میراث فرهنگی و موسیقایی این خطه پهناور است.

جشنواره موسیقی معلولان خراسان رضوی در روز‌های ۱۷ و ۱۸ شهریورماه برگزار می شود.