پخش زنده
امروز: -
پیکر مهدی صیادی از فرماندهان دوران دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد، عصر امروز در شهر سی سخت بر دستان مردم تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مردم قدرشناس شهرستان دنا و شهرستانهای همجوار پیکر مهدی صیادی جانباز ۵۰ درصد دوران دفاع مقدس پس از تشییع در گلزار شهدای شهر سی سخت به خاک سپرده شد.
در این مراسم که نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانهای حضور داشتند مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: این سردار دلاور اهل شهر سیسخت در دوران هشت سال دفاع مقدس بارها در خطوط مقدم جبهه و در عملیاتهای مختلف شرکت کرد.
حجت الاسلام خرم روز ادامه داد: زنده یاد صیادی که به دلیل عوارض ناشی از حملات شیمیایی دشمن، جانباز ۵۰ درصد بود، سالها با ایثار و بردباری در برابر مشکلات ایستادگی کرد و هیچگاه از آرمانهای انقلاب و ولایت دست نکشید.