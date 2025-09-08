پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، در چهارچوب هفته اول رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ساحلی باشگاههای کشور دو تیم پدیده گلشن انزلی و شاهین خشکبیجار نمایندگان استان گیلان در این رقابتها از ساعت ۱۹ فردا در مجموعه ورزشهای ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف هم خواهند رفت.
رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود.