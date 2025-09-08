دقیقه ۵ نخستین اتفاق مهم بازی رخ داد و آریا یوسفی از بازی اخراج شد. خطای این بازیکن جوان پس از بررسی VAR توسط عبدی‌قادروف نورزاتبکوف داور قرقیز اعلام شد. پس از این اتفاق، رامین رضاییان به جای امیرحسین حسین‌زاده وارد زمین شد.

پس از اخراجی که در دقایق ابتدایی رخ داد، تیم ملی ازبکستان مالکیت توپ و میدان را در اختیار گرفت و بازی را مدیریت و موقعیت‌هایی هم ایجاد کرد. ملی‌پوشان ایران هم با انسجام در خط دفاعی، چشم به ضدحمله داشتند.

شهریار مغانلو به دلیل مصدومیت، زمین بازی را در دقیقه ۳۱ ترک کرد و جای خود را به مهدی طارمی داد تا دومین تعویض ایران در نیمه نخست انجام شود.

بازیکنان تیم ملی ازبکستان در نیمه نخست کاملا بازی را در اختیار داشتند و در دقایق آخر این نیمه دو ضربه سر خطرناک به سمت دروازه ایران زدند که با اختلاف کمی به گل تبدیل نشد.

یوسوپف، دروازه‌بان ازبکستان در دقیقه ۵۴ مصدوم و از زمین بازی خارج شد. جریان بازی در دقایق ابتدایی نیمه دوم مانند نیمه نخست بود، ایران دفاع می‌کرد و چشم به ضد حمله داشت و ازبکستان همچنان توپ و میدان را در اختیار داشت.