دیدار پایانی فوتبال کافا؛ تیم ملی ایران نایب قهرمان شد
تیم ملی فوتبال کشورمان با قبول شکست مقابل ازبکستان به عنوان نایب قهرمانی رقابت های کافا بسنده کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار پایانی رقابتهای کافا از ساعت ۱۸ امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در تاشکند به مصاف ازبکستان رفت که این بازی در پایان ۱۲۰ دقیقه با برتری یک صفر میزبان به پایان رسید.
لحظات مهم بازی:
دقیقه ۵ نخستین اتفاق مهم بازی رخ داد و آریا یوسفی از بازی اخراج شد. خطای این بازیکن جوان پس از بررسی VAR توسط عبدیقادروف نورزاتبکوف داور قرقیز اعلام شد. پس از این اتفاق، رامین رضاییان به جای امیرحسین حسینزاده وارد زمین شد.
پس از اخراجی که در دقایق ابتدایی رخ داد، تیم ملی ازبکستان مالکیت توپ و میدان را در اختیار گرفت و بازی را مدیریت و موقعیتهایی هم ایجاد کرد. ملیپوشان ایران هم با انسجام در خط دفاعی، چشم به ضدحمله داشتند.
شهریار مغانلو به دلیل مصدومیت، زمین بازی را در دقیقه ۳۱ ترک کرد و جای خود را به مهدی طارمی داد تا دومین تعویض ایران در نیمه نخست انجام شود.
بازیکنان تیم ملی ازبکستان در نیمه نخست کاملا بازی را در اختیار داشتند و در دقایق آخر این نیمه دو ضربه سر خطرناک به سمت دروازه ایران زدند که با اختلاف کمی به گل تبدیل نشد.
یوسوپف، دروازهبان ازبکستان در دقیقه ۵۴ مصدوم و از زمین بازی خارج شد. جریان بازی در دقایق ابتدایی نیمه دوم مانند نیمه نخست بود، ایران دفاع میکرد و چشم به ضد حمله داشت و ازبکستان همچنان توپ و میدان را در اختیار داشت.
در دقیقه ۷۲ بازی داور برخورد دروازه بان ازبکستان با حسین کنعانی زادگان را اعلام پنالتی کرد، اما پس از بازبینی تصاویر کمک داور ویدئویی داور تصمیم خود را عوض کرد.
در ثانیه های پایانی وقت معمول بازی هم مهدی طارمی در حال تک به تک شدن با دروازه ازبکستان بود که مدافع ازبک مانع حرکت مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان شد و داور با کارت قرمز بازیکن حریف را اخراج کرد، اما با زهم بازبینی تصاویر ویدئویی به نفع ازبکستان شد و داور قرقیزستانی کارت قرمز خود را پس گرفت و مدافع ازبکستانیها را با کارت زرد جریمه کرد.
شوت زمینی اوستون ارونوف از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۱۰۴ با برخورد به تیر دروازه به زمین برگشت تا یکی از فرصتهای خوب گلزنی ازبکها با خوش شانسی ملی پوشان کشورمان به گل تبدیل نشود.
در دقیقه ۱۰۵ حرکت تکنیکی اوستون ارونوف درون محوطه جریمه با خطای عارف آغاسی روی مهاجم تکنیکی ازبکها همراه شد و داور اعلام خطای پنالتی کرد. پس از تایید خطای پنالتی توسط کمک داور ویدئویی الدر شومورودوف پشت ضربه پنالتی قرار گرفت، اما ضربه ملی پوش ازبکستان از بالای دروازه به بیرون رفت.
شاگردان قلعه نویی که حدود ۱۲۰ دقیقه با یک یار کمتر مقابل ازبکستان و تماشاگرانش مقاومت کردند در دقیقه ۱۲۰ تسلیم شدند؛ در ثانیههای پایانی بازی ضربه سر علیجانوف وارد دروازه کشورمان شد.
ترکیب ابتدایی تیم ملی ایران:
پیام نیازمند، آریا یوسفی، حسین کنعانی، عارف آقاسی، علی نعمتی (ابوالفضل جلالی ۱۰۶)، محمد قربانی (روزبه چشمی ۴۶)، امید نورافکن، سامان قدوس (علیرضا جهانبخش ۶۶)، محمد محبی، شهریار مغانلو (مهدی طارمی ۳۱) و امیرحسین حسینزاده (رامین رضاییان ۱۵).
سرمربی: امیر قلعه نویی